iPS細胞から心臓の筋肉の細胞を作り、それを「心筋球」というかたまりにして心臓に注入することで、弱った心臓を再生する世界初の治療法の研究が行われています。この研究を行っている慶応大学医学部名誉教授の福田恵一氏は、これまでの3倍の量である1万5000個の「心筋球」を患者に注入する治験で効果があったという途中経過を、アメリカで行われた国際学会などで発表しました。

ヒトはけがをしても皮膚や体の筋肉などは再生しますが、心臓の筋肉＝心筋は再生することがなく、重い心臓病になると、心臓移植や補助人工心臓を使うしかありません。

慶応大学医学部名誉教授の福田恵一医師が立ち上げた医療ベンチャー企業Heartseed社は、体の色々な細胞に変化するiPS細胞を使って心筋の細胞を大量に作り、それを約1000個のかたまり「心筋球」にして、重い心臓病の患者の心臓に特殊な針で移植（注入）する世界初の治療法について治験を行っています。死滅して減ってしまった心筋細胞を補うことで、弱った心臓の収縮を強くするということです。Heartseed社によりますと、まずは患者5人に、それぞれ「心筋球」を約5000個（心筋細胞5000万個）注入し、安全性と有効性が確認されたとして、別の5人の患者に約1万5000個の「心筋球」（心筋細胞1億5000万個）を注入する手術を終えたということです。

今月、アメリカ心臓学会とカナダの幹細胞学会で、福田社長は治験協力病院の許可を得て、「心筋球」5000個を注入後1年以上経過した患者5人と1万5000個の注入後6か月経過した患者2人について、最新データを発表したということです。その内容についてインタビューしました。

福田恵一社長

これは心臓の中央部分の動きを示す画像です。左側が心筋球を移植（注入）する前、右側が移植して6か月後を示しています。赤色は心臓の強い収縮を示しています。（右図）黄色い目印がついている場所に心筋細胞を移植してありますが、移植した部分では赤色が多くみられる、つまり収縮が強くなっている。そして結果として、右の画像は左より心臓が小さくなっていることもはっきりわかるのではないかと思います。（注:心臓の収縮が弱まると、弱い力で血液を送り出すために心臓が大きく肥大する）

そして、右の画像（6か月後）を見ると、心筋細胞を移植していない左の部分は赤色が増えていない、つまり収縮が手術前と変わっていない。心筋細胞を移植したところははっきり収縮が強くなるということがおわかりいただけるかと思います。そして、データを検証しますと、明らかに高容量（1万5000個の心筋球注入）の方が低容量の結果よりも良かったといえると思います。今回、我々が初めて患者さんのデータを発表し、安全性も確立されており、有効性もはっきり認められるということで、参加した各国研究者から大変な共感を得られたと考えています。

――体への影響、副作用はいかがでしょうか。

学会では、ほかの国の研究発表もありましたが、開発がなかなか進んでいないといい、その理由は心筋細胞の移植で不整脈が起こることです。アメリカの企業も2社ほど研究から撤退し、別の企業もなかなかうまくいかないという話でした。一方、我々の治験では、命に関わるような不整脈はみられませんでした。心筋には、心房筋と心室筋があり、心不全を治療するためには、心室に心室筋を移植しなければいけないのです。我々は心室筋だけを作って移植しているので、不整脈が起こらないのではないかと。ほかの国の研究では、心房筋と心室筋を作り分けることができず、それらが混在した状態で移植していて、心室に心房筋を入れると不整脈が起こるのではないか、と想像しています。我々は何年か前に作り分けることができるようになって、不整脈の問題を克服できた。そういう意味では、世界の最先端という風に考えておりますけれども、今後もさらに慎重に開発を重ねていきたい。

――今後の見通しは。

来年1月で、高容量の症例で手術後1年が経過し、だいたい臨床データが揃うので、来年の中頃ぐらいには、（治療法としての）承認をPMDA（公的な審査機関）に申請できると思います。そして、申請から約11か月と聞いていますが、PMDAの審査を経て、国から承認をいただければ、2027年のおそらく半ば以降ぐらいから実際に治療に使えるのではないかと考えています。最初は治験を担ってくださった病院で慎重に始めて、一歩一歩広げていく形を予想しております。

――治験では、心臓のバイパス手術をする患者さんに対して、同時に心筋細胞を注入したということですが、効果をどう説明しますか。

バイパスの手術による効果と心筋細胞移植による効果と、どのように切り分けられるのかということを注目されていますが、バイパス手術（をした血管）は1本だけで、しかも非常に狭い領域しかバイパスされていない、ところが心筋細胞は非常に広範囲に移植した患者さんが何例かいらっしゃいました。そうした患者さんでは、バイパスした領域ではなくて、心筋細胞を移植した領域の動きがはっきりと改善されているということが科学的データで証明できました。これはやはり、心筋細胞移植の効果というのが非常に大きかったのではないかと考えています。

――開胸手術ではなく、カテーテルを用いた方法も開発中ですね。

PMDAから開始してよいと判断をいただきましたので、カテーテルを用いる治験は来年の前半ぐらいに始まると考えております。いわゆる心筋梗塞、狭心症に伴う心不全の方に加えて、拡張型心筋症の患者さんも対象にする予定です。

――なぜカテーテルを使う場合、拡張型心筋症も対象になるのですか。

拡張型心筋症では、補助人工心臓をつけるとか心臓移植がない限りはあまり開胸手術をすることがないんですね。そうした患者さんに開胸手術で心筋細胞移植を行うこともあり得るかもしれませんが、カテーテルでできるのであれば、多くの方がカテーテルでの治験を選ばれるのではないかと予想しております。

――ようやく実用化に近づいたことについて。

心筋再生医療は基礎研究から始まって、臨床応用まで非常に多くの課題、ステップを多くの人の協力で1個1個クリアでき、現在に至りました。私が再生医療の研究を始めたのは1995年ですから、30年が経ちました。一つの治療法を開発して、それを完成させるには、そのぐらいの長い時間がかかるのかなと思っています。心筋細胞の数が足りないために、心不全になってしまう患者さんに心筋細胞を補う治療法ですので、将来は拡張型心筋症や心筋梗塞以外の患者さんの治療にも役立てていければと思います。