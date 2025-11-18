株で爆損の水谷隼、額にネット衝撃！心配の声「額がすげぇ」「マイナス分を公開するのは立派」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が17日、自身のXを更新。株取引の画像を投稿し、マイナスが続いていることを明かすと、ネット上では心配する声があがっている。
【写真】下手すぎる…持ち株すべて−3〜4％ 水谷隼のケタ違いな含み損
10月4日〜11日までの収支画像を過去に投稿した際、合計実現損益は「＋948万2530円」と表示されていたが今回は、「−196万円」「−125万円」「−78万円」と合計399万円の含み損と伝えている。
これに水谷は「追証以外で初めて資金投入してラストスパート 株は毎日2〜3％マイナスで諦め」と嘆いている。
この含み損を受け、ネット上では「水谷さんの投入金額がすごすぎて」「マイナス分を公開するのは立派だと思います」「額がすげぇ」「突っ込める金額が一般人とは比較になりませんね」などと心配している。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
【写真】下手すぎる…持ち株すべて−3〜4％ 水谷隼のケタ違いな含み損
10月4日〜11日までの収支画像を過去に投稿した際、合計実現損益は「＋948万2530円」と表示されていたが今回は、「−196万円」「−125万円」「−78万円」と合計399万円の含み損と伝えている。
この含み損を受け、ネット上では「水谷さんの投入金額がすごすぎて」「マイナス分を公開するのは立派だと思います」「額がすげぇ」「突っ込める金額が一般人とは比較になりませんね」などと心配している。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。