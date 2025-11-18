２日の全日本大学駅伝では、駒大が２年ぶり１７度目の優勝を飾り、箱根での王座奪還へ弾みをつけた。

各チームの顔となるエースたちは、前半や終盤の重要区間に配置されたが、中でもハイレベルな争いを見せてくれたのが、アンカーを担う最終８区だった。（編集委員 近藤雄二）

一人旅でもハイペース刻む

８区は全区間最長の１９・７キロ。区間記録は２００７年にメクボ・モグス（山梨学院大）が作った５５分３２秒で、日本人最高は１９９５年に９０年代日本長距離界の大スター渡辺康幸（早大）が出した５６分５９秒だった。

その日本人最高が、３０年ぶりに更新された。破ったのは早大の後輩、工藤慎作（３年）。６位でたすきを受けると、優勝も表彰台も遠い状況でテーマを決めた。「中盤までは余裕を持つ」。前回の８区で終盤失速したことから、力みを抑え、冷静さを保つことに集中した。

それでも、ハーフマラソンで日本歴代４位タイの１時間０分６秒を持つ実力者は、渡辺を上回るラップを刻んでいた。１２キロ手前で、５１秒先に出た帝京大をとらえて５位に浮上すると、その後は一人旅となりながら、５６分５４秒で走りきった。

「渡辺さんの記録を抜いて、区間賞を取れてよかった。一人でタイムを刻めたことは、マラソンにも生きると思う」。箱根後に挑戦を予定する初マラソンに向けても、大きな自信をもたらす快走となった。

前回箱根は５区２位。３人抜きでチームを往路３位に導いた。「山は自分にも、大学にとってもストロングポイント」。平地で飛躍した逸材は、再挑戦を見据える山登りの５区で、どんな記録を生み出すのだろうか。