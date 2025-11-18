天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、きのうから東南アジアのラオスを訪問されています。愛子さまにとって初めての海外公務で、きょうから本格的に行事がスタートします。現地から中継です。

愛子さまの最初の訪問先は凱旋門です。後ほど愛子さまはこの場所にいらっしゃいますが、今は観光客が多く集まっている状況です。

愛子さまはきのう夜、ビエンチャンに到着し、手を合わせる「ラオス式」のあいさつを交わされました。

きょうはトンルン国家主席を表敬訪問するほか、首相や国家副主席との面会が続き、夜には晩さん会でスピーチをされる予定です。

側近によりますと、愛子さまは現在、ギリギリまでスピーチの準備を続けているほか、行きの飛行機でも熱心に資料を読み込むなど、初めての海外公務にかける思いが非常に強いということで、初めての国際親善、どのような交流をされるのか注目が集まります。