かまいたちがＭＣを務める「かまいたちの知らんけど」が１５日にＭＢＳで放送された。フットボールアワーがゲスト出演し、後藤が山内との初対面で恐怖を覚えたことを明かした。

後藤は「１８年くらい前か。オレは東京でやってて。大阪に帰って」と記憶をたどった。大阪にある劇場「ｂａｓｅよしもと」の近所のカラオケボックスで後輩と飲んでいたという。すると別部屋で飲んでいる後輩のグループがいて、「おはようございます」と挨拶に来た。後藤は「気いつかわんでええで」と応じていたそうで、そこに山内もいた。

当時「ふくらむスクラム！！」という番組があった。０９年４月〜９月フジテレビで放送され、かまいたちが出演していた。後藤は「いくぞーってなってて終わった。あかんかったから。終わったことを分かってて『ふくらむスクラム！！』忙しいやろ？」といじったという。後藤は「ほんなら後ろの方に立ってたこいつがガッガッガッでこっちに来て、バーンでビンタした」と山内が初対面にもかかわらず、後藤のいじりに腹を立てていきなりビンタしたことを明かした。

相方の濱家は「ほんまに聞くのも恐ろしい」と強ばった表情。

後藤は「オレ、ほんまに分からんようになって。だいぶ後輩が、バチーン」と予想外のことにどう反応していいか分からなくなった。親しい後輩達が「何してんねん！」と山内を見て立ち上がった。後藤は「おれもやり返してまうか分からんと思って『ええねん、ええねん』」と年長者らしく穏便にことを収めたという。

以後、後藤は山内に対し「あいつは頭おかしい。やばいヤツや。。下手なこと言うたらなんかされる。怖い。でもむかつく」と恐怖と腹立ちの両方の感情を抱えることになった。その後、かまいたちも東京に進出。出演しているテレビ番組を見ていた。すると山内が「酒は飲めない」と話していたという。後藤は「あのときの山内は酒の席で酔っていてしょうがない」と自身に言い聞かせていただけに、「しらふでやってたん？余計、頭おかしい」と思うようになった。しかも、山内は後藤をビンタしたことを覚えてないとあり、「これが一番頭おかしい、しらふやのに」と首をひねった。

そばにいた山内は「ぜんぜん覚えてない」と話し、濱家は「何回聞いても怖い」と震えた。