ディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』実写版より、初の予告編映像が公開された。

『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描いた長編アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いて行くモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼んだ。

2016年に第1作が、2024年に続編『モアナと伝説の海2』が登場した、比較的新しい人気作。早くも実写として装い新たに登場する。

モアナ役を演じるのは、18歳の新星キャサリン・ラガイア。アニメーション版でも同役を務めたドウェイン・ジョンソンがマウイ役で続投する。

予告編では、海を愛し、海に選ばれた少女モアナの内なる心の声を映した珠玉の名曲「How Far I'll Go」にのせて、緑輝く美しいモトゥヌイ島や、幼きモアナが初めて海と交わる様子が映し出される。モトゥヌイ島で平和に豊かに暮らす人々や、モアナが夢見た壮大な大海原。モアナに立ちはだかるココナッツの海賊カカモラや、モアナがかわいがるニワトリ・ヘイヘイの姿も映し出され、アニメーションでお馴染みのキャラクター達も登場する。どんな生き物にも自在に姿を変えられる“神の釣り針”から閃光が走ると、虫や鷹へと変身するマウイの後ろ姿も。

実写版『モアナと伝説の海』は2026年夏、日本公開。