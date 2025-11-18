マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2より、チャーリー・コックス演じるデアデビル／マット・マードックの新画像が到着した。

英で公開された画像では、夜の街に立つデアデビルの姿が写し出されている。月光とビルの灯りに照らされたスーツの胸元に見えるのは、原作コミックでおなじみの「DD」マークだ。

チャーリー・コックス主演の「デアデビル」シリーズにおいて、「DD」マークが採用されるのは今回が初めて。これまでは撮影現場のリーク写真でされていたが、ついに公式からのお披露目となった。

シーズン1では、旧シリーズで描かれたデアデビルとキングピンの対立が再燃。シーズン2では、今やニューヨーク市長となった犯罪王を倒すために、デアデビルは共に戦う仲間たちを集めなければならない。この流れを受けて、ジェシカ・ジョーンズ（クリステン・リッター）が参戦することになる。

プロデューサーのサラ・アマナットはシーズン2の制作について、シーズン1と比べて「まっさらな状態で、本当に開放的だった。好き放題にできると感じました」とコメント。 最大の目標の一つは、物語の焦点を再びマット VS フィスクに戻すことだったといい、こう問いかけている。「フィスクが欲しいものを全て手に入れた時、それは彼にとって何を意味するのか？満たされぬ渇望を持つ人間にに、最も価値のある宝物を与えたら、それで満足するのか？それともその宝物を握り潰してしまうのか？」

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、2026年3月にで配信予定。

