電撃離婚を発表した元子役が大胆に…『SKYキャッスル』女優、突然のスイムウェア姿でファン悩殺【PHOTO】

離婚を発表した女優キム・ボラが、大胆なスイムウェア姿を公開して話題となっている。

【写真】キム・ボラ、大胆スイムウェア

キム・ボラは11月17日、自身のインスタグラムにスイムウェア姿の写真と動画を掲載した。

公開された写真や動画でキム・ボラは、素朴な顔立ちとは対照的なグラマラスなスタイルを披露している。水色のストラップ型のスイムウェアを着用したキム・ボラは、自撮りに夢中になっている。

特にあどけない顔立ちとは対照的な、豊かなボリューム感のあるスタイルが目を引いた。

（写真＝キム・ボラInstagram）

キム・ボラは1995年生まれで、2005年に子役として活動を始めた。主演を務めた映画『真夜中の管理人』のチョ・バルン監督と2024年6月に結婚したが、今年5月に離婚の知らせを伝えた。

キム・ボラは9月に放送が終了したドラマ『カマキリ』に出演した。

◇キム・ボラ プロフィール

1995年9月28日生まれ。韓国・ソウル出身。数多くのドラマに子役として出演した。2005年のドラマ『ウェディング』で子役デビューすると、2018年に韓国で社会現象を巻き起こしたドラマ『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』のキム・ヘナ役で大ブレイク。それから『彼女の私生活』の出演を経て、2020年のチャンネルAドラマ『タッチ』で連続ドラマ初主演を務めた。プライベートでは2024年6月、映画監督のチョ・バルンと3年間の恋人関係を経て、結婚。しかし11カ月後の2025年5月に離婚を発表した。