任天堂の世界的人気ゲーム『ゼルダの伝説』初のハリウッド実写映画化企画より、ゼルダ姫とリンクのファーストルックが公開された。撮影も開始されたようだ。任天堂の公式SNSが伝えた。

「宮本です。素晴らしい大自然で、ゼルダ役のBo Bragasonさん、リンク役のBenjamin Evan Ainsworthさんとともに「ゼルダの伝説」実写映画の撮影を本格的に開始しました。撮影は順調に進んでいますので静かに見守っていただけると幸いです。劇場公開は2027年5月7日予定です。もうしばらくお待ちください。」

原作ゲームの容姿がそのまま再現されたゼルダ姫とリンクが、草原を望むショット。ゲームに忠実な世界観が描かれそうだ。

ゼルダ役のボー・ブラガソンはイギリス出身、2004年生まれの21歳。配信「反逆のネル」（2024）などに出演。リンク役に選ばれたベンジャミン・エヴァン・エインズワースもイギリス出身で、2008年生まれの16歳。トム・ハンクス出演の実写版『ピノキオ』（2022）ではピノキオの声を務めた。

監督は『メイズ・ランナー』3部作や『猿の惑星／キングダム』（2024）のウェス・ボール。プロデューサーは任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、『スパイダーマン』『アメイジング・スパイダーマン』シリーズなどを手がけたアヴィ・アラッドが務める。製作・配給はソニー・ピクチャーズ。

『ゼルダの伝説』ハリウッド実写版映画は2027年5月7日に公開予定。