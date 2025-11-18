おかもとまり、恋人とバックハグで密着 熱烈ショットに「羨ましい」「幸せそうな笑顔」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】元タレントでクリエイターのおかもとまりが11月16日、自身のInstagramを更新。恋人との幸せな時間を公開し、反響を呼んでいる。
おかもとは恋人と1周年記念日の旅行に行ったことを報告。「彼と良い時間を過ごせました」とつづり、恋人にバックハグをされている幸せな姿を披露している。
この投稿に「幸せそうな笑顔」「羨ましいカップル」「可愛いが溢れてる」「綺麗すぎる」などとコメントが集まっている。
おかもとは2015年4月に、音楽プロデューサーのnao氏との結婚と第1子妊娠を発表、同年8月に出産するも、2018年に離婚。2023年12月に当時志木市議会議員だった与儀大介氏と再婚したが、2024年10月に離婚を発表し、2024年11月から年下男性と交際していることを報告している。（modelpress編集部）
