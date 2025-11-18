寒気の影響が続き、19日(水)と20日(木)の朝は全国的に冷え込みが強まるでしょう。東京都心や名古屋市、大阪市など師走並みの冷え込みとなりそうです。その後は次第に寒気は北上し、22日(土)から始まる3連休は太平洋側を中心に晴れて暖かな陽気となるでしょう。

寒気の影響で20日(木)頃まで冷え込む

19日(水)にかけて寒気の影響が続くでしょう。日本海側の大雪のピークは越えますが、寒さが続きそうです。最低気温は札幌市でマイナス1℃と冬日となるでしょう。東京都心や名古屋市、大阪市で5℃と12月並みの冷え込みとなりそうです。日中も気温の上がり方は鈍く、札幌市は3℃と厳しい寒さが続くでしょう。東京都心や大阪市では13℃と12月並みの寒さが続きそうです。





20日(木)の朝も冷え込み、名古屋市の最低気温は3℃と霜が降りるくらいの冷え込みとなるでしょう。暖かくしてお過ごしください。

3連休にかけて太平洋側は晴れて暖かな陽気に

今週末以降は寒気は北上するでしょう。3連休は太平洋側を中心におおむね晴れて、暖かな陽気となりそうです。24日(月・振替休日)は東京都心や名古屋市で最高気温は19℃、福岡市で最高気温は20℃と日中は上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。

26日(水)以降は太平洋側では晴れて暖かな陽気

26日(水)以降は北海道では雲が多く、雪の降る日があるでしょう。東北の日本海側や北陸も雨や雪の降る日が度々ありそうです。太平洋側は晴れる日が多いでしょう。ただ、12月1日(月)は広く雨が降りそうです。



11月下旬ですが、強い寒気の南下はなく、最高気温は平年より高い日が多いでしょう。関東以西では日中は暖かい日が多くなりそうです。