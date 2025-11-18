シビックSUV!?

2025年11月5日から11月8日に米国ラスベガスで開催された「SEMAショー2025」において、ホンダが出展した「シビック タイプR HRC ラリー XP」が注目を集めています。

シビックタイプRSUV!?

HRCは、30年以上にわたりレースで勝利を重ねてきた専門知識を活かし、ホンダおよびアキュラ車オーナー向けの新しいHRCパフォーマンスパーツ事業を進めています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「シビック タイプR SUV!?」です！（55枚）

「シビック タイプR」は、ホンダのFFスポーツの頂点に立つモデルです。サーキット走行を前提とした空力デザインと高性能シャシーを持ち、パワートレインには強力な2.0リッターVTECターボエンジンを搭載。最高出力は北米仕様で315HP（日本仕様は330PS）、最大トルクは約420N・mを発揮します。

シビック タイプR HRC ラリー XPは、HRCのツーリングカー活動で得た知見や、HART（Honda of America Racing Team）のアキュラ・インテグラ・ラリーカーの経験を活かし、ラリー レディ社と提携して開発されました。

また、F1ドライバーのリアム・ローソン氏がテキサスでのオフロードテストに参加し、その耐久性と走破性を確認したとされています。

シビック タイプR HRC ラリー XPは、米国のラリー競技「ARA（American Rally Association）」の2WDクラス参戦を見据えて製作。公道走行も可能な車両で、ホンダのツーリングカーの伝統とタフなパフォーマンスイノベーションの橋渡しを目指します。

ベースは市販のシビック タイプRですが、HRCのレーシングカタログにある既存パーツを多数採用。

具体的には、キャンバー／キャスタープレート、オイルクーラーキット、インタークーラー、逆冷却フローホース付きラジエーター、クラッチプレートディファレンシャル、サスペンション、TCR（ツーリングカー）用フードベントなどです。

さらに、ラリーホイール対応ブレーキ、シフター、カーボンファイバー製油圧ハンドブレーキ、カスタムエキゾーストといったプロトタイプパーツも披露されます。

ラリーコース対応として、チューブラーサブフレームで支持されたアルミ製スキッドプレート、追加アンダーボディプロテクション、ラリー専用ダンパーも装備。シビックSUVのような雰囲気に仕上がっています。

HRCはこのラリー仕様タイプRを将来の商用レーシングプログラムに向け評価中であり、ラリー参戦の準備は万端としています。

今回のSEMAショーでは、シビック タイプR HRC ラリー XPのほか、HRCのエンジニアが開発した軽量鍛造ホイールやアップグレードサスペンション、エアロパーツなどを装着した合計8台の車両が展示されました。