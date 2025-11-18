今森茉耶出演映画、未成年飲酒騒動受け声明 作品は編集後に調整へ「数秒単位の変更」
【モデルプレス＝2025/11/18】2025年11月17日、映画「終点のあの子」（2026年1月23日公開）の公式X（旧Twitter）が公開された。同作への出演を予定している女優・今森茉耶（19）の未成年飲酒、マネジメント契約解除を受け、対応を発表した。
同作の製作委員会は、「先般、本作出演者の1人が、未成年飲酒という事実を所属事務所（現在は退所）から報告を受けました。製作委員会としては下記のように対応・ご報告とさせていただきます」と前置きし、「当該出演者の役どころはメインキャストではございません。物語の本筋や重要なセリフに関わる役ではなく（クラスメイトの1人）、更に編集後においても映りが少ない状態となっておりました」と今森の出演シーンについて説明。「諸般の状況を鑑みまして、そこから更に出演シーンや明確なセリフを見直し、調整をしました。『数秒単位の変更』ですので、物語の本筋やクオリティに影響はないと監督も判断し調整させていただきました」と今回の騒動を受けての対応策を発表した。
続けて「補足となりますが、どんな役であろうとも、画に関与している以上、全く意味のない役というものは存在しません」とコメント。「本作は多くの方のご賛同・ご協力の元成り立っております。また10代の学校生活を主体としている内容であることからも、多くの学生や教職員の方々への広がりを期待しており、観ていただきたい作品です」と呼びかけた。
また、「ここまで約9年の歳月をかけて制作してきたことからも、簡単な判断ではなく、葛藤もありながら決断に至ったことを何卒ご理解いただけましたら幸いです」と作品への思いをつづり、「最後に、この作品を心待ちにし応援してくださっている皆様に感謝申し上げます」と結んでいる。
11月8日午後、東映は、今森の20歳未満の飲酒行為の事実を確認したとし、同役の降板を発表。所属事務所「Seju」も同日付でマネジメント契約を解除したことを報告した。
今森は、2006年3月26日生まれ、宮崎県出身。「ミスマガジン2023」のグランプリを受賞。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で、史上初の女性ブラック戦士を演じ、注目を集めていた。（modelpress編集部）
