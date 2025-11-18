AKB48平田侑希、大胆スリットワンピでディズニー満喫「ビジュ最強」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】AKB48の平田侑希が11月16日、自身のInstagramを更新。スリットワンピース姿で東京ディズニーランドショットを公開し、話題となっている。
【写真】AKB48人気メンバー「ビジュ最強」大胆スリットで美脚見せ
平田は「ギリギリ過ぎてしまったハロウィンディズニー第2弾 おばけ沢山付いてて可愛いでしょー」とコメントし、おばけのヘアアクセサリーやぬいぐるみを髪や肩につけたディズニーショットを公開。大胆にスリットの入った白いワンピース姿で美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ビジュ最強」「センス良すぎ」「スタイル抜群」「楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
