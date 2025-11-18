スピードワゴン井戸田の美人妻、第2子マタニティフォト公開「女神のよう」「柔らかいオーラが素敵」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月17日、自身のInstagramを更新。第2子のマタニティフォトを公開した。
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「美しすぎる」ふっくらお腹際立つマタニティフォト
蜂谷は「レタッチをお願いしていたデータが届いた」と記し、黒と白の衣装を身にまとったふっくらとしたお腹のマタニティフォトを公開。「数年経ってここにいたんだよ〜ってお話するの、楽しみだな」と未来への想いを明かし、「体調が辛い時もあるけど、こんな貴重で愛おしい気持ちにさせてくれる子どもは偉大です。来週からは臨月突入！残り少ない妊娠生活も楽しもう」と綴った。
この投稿に、ファンからは「綺麗な妊婦さん」「女神のよう」「美しすぎる」「柔らかいオーラが素敵」「幸せが溢れてる」などと反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「美しすぎる」ふっくらお腹際立つマタニティフォト
◆蜂谷晏海、マタニティフォト公開
蜂谷は「レタッチをお願いしていたデータが届いた」と記し、黒と白の衣装を身にまとったふっくらとしたお腹のマタニティフォトを公開。「数年経ってここにいたんだよ〜ってお話するの、楽しみだな」と未来への想いを明かし、「体調が辛い時もあるけど、こんな貴重で愛おしい気持ちにさせてくれる子どもは偉大です。来週からは臨月突入！残り少ない妊娠生活も楽しもう」と綴った。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗な妊婦さん」「女神のよう」「美しすぎる」「柔らかいオーラが素敵」「幸せが溢れてる」などと反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】