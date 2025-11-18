今日18日は今季一番の強い寒気が南下。関東も寒気の影響で雲が広がりやすく、東京都心は午前11時の気温が13.6℃と冬の寒さ。午後はにわか雨や雷雨となる所もあり、北部では山沿いを中心に雪に。峠越えは冬タイヤ装備を。明日19日朝は、氷が張るくらい冷える所も。

関東 山で雪の降る目安の寒気が伊豆諸島まで南下

今日18日は、今季一番の強い寒気が南下しています。

関東は寒気の影響を受けて各地で雲が広がり、気温の上がり方も鈍くなっています。





東京都心は午前11時の気温が13.6℃、昨日17日の同じ時間と比べると6.9℃も低くなり、北西の風もやや強い分、一気に冬を思わせる寒さです。今日18日午後から明日19日朝にかけてはさらに強い寒気が南下します。上の図は明日19日午前6時の上空約1500メートル付近の寒気の予想図です。山で雪を降る目安となる寒気が伊豆諸島付近まで南下し、平地に雪を降らせる目安となる寒気が関東北部の一部にかかるでしょう。今日18日午後は、強い寒気の影響で、にわか雨や雷雨になる所があるでしょう。北部では山沿いを中心に雪が降り、平地も一部で雪が降りそうです。峠越えは冬用タイヤを装備してください。

明日19日の関東 晴れても空気ヒンヤリ 師走の寒さ

明日19日の関東は、北部は未明まで雨や雪の所がありますが、次第に天気は回復します。

各地とも朝からよく晴れるでしょう。



朝は冷え込みが強まり、各地でこの秋一番の冷え込みとなるでしょう。最低気温は、宇都宮で1℃の予想で、北部では氷が張るような冷え込みです。南部では5℃を下回り、内陸部では霜が降りるような冷え込みとなるでしょう。日中も各地で15℃に届かず、師走並みの寒さです。暖かいダウンコートやマフラーが手放せないでしょう。暖かくしてお過ごしください。