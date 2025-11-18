【タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2（全3種）】 2026年6月 発売予定 価格：各3,300円 コトブキヤショップ限定商品

コトブキヤは、プラモデル用衣装「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2」を2026年6月に発売する。価格は各3,300円。

本製品は、裾を結んで着るシャツとプリーツスカートのセットで、シャツの裾は結び方のキツさを変えることで好みのフィット感を追求することができるほか、可動部分への干渉が少ないデザインのため、大胆なアクションポーズとも相性が良い商品となっている。

また、ドレスアップボディの「持ち手（通常）」などに持たせることができるハンドガンが二丁付属している。（ガバナー バンプアップ・エクスパンダーに付属していたウェポンの色違い）

「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2 【Beige】」

制服をイメージしたホワイトのシャツとチェックのプリーツスカートのセット。シルバーのハンドガンが付属する。

「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2 【Dark Green】」

制服をイメージしたホワイトのシャツとチェックのプリーツスカートのセット。ブラックのハンドガンが付属する。

「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2 【Camouflage】」

ミリタリーな雰囲気のサンドイエローのシャツと迷彩のプリーツスカートのセット。ガンメタリックのハンドガンが付属する。

(C) KOTOBUKIYA

製造協力：アゾンインターナショナル