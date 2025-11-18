ベビーカーを押すパパ見かけ→ドアを開けてあげたら…すれ違いざまの一言に7.2万いいね「メンタル回復」【ママリ】
ベビーカー押すパパを見てドアを開けると→忘れられないパパの一言に7.2万いいね
とよ田みのる(@poo1007)さんの投稿です。誰かへ親切に接したとき、こちらまでうれしくなったという経験はありませんか？
昨日ファミレスを出る時ベビーカーを押してる男性が入ってきたのでドアを開けてどうぞとうながした。
男性はお礼を言い過ぎ去った後に小さな声で『優しっ』と言った。
それが嬉しくて何度か思い出している。
男性のためにドアを開けて待っていた、とよ田みのるさんの背中に聞こえてきたのは『優しっ』と小さな声。感謝の言葉とは別に、喜んでもらえたことが胸に染み渡り、うれしいですね。
この投稿には「こういう感謝の一言って、本当にメンタルダメージを回復してくれるんですよね」「優しくされたら赤子に向かって『優しくしてもらったね～うれしいね～』ってデカめに話しかけてる」といったコメントの他にも、さまざまなほっこりエピソードが寄せられていました。
自然にとった言動が、誰かの1日を幸せにしているのかもしれませんね。なんとも心温まる、素晴らしい投稿でした。
「Kくん、保育園やめたらしいよ？」5歳娘の新年度人事報告に1.8万いいね
なおキち(@hubby_naokichi)さんの投稿です。春は進級や進学などで、子どもたちの環境も変わる季節ですね。なおキちさんはある朝、5歳の娘さんから「Kくん、保育園やめたらしいよ？」と人事報告があったそう。
まだ進学について知らない娘さんのかわいい表現に、ほっこりさせられるエピソードです。
娘より、今朝の人事報告。
「Kくん、保育園やめたらしいよ？小学校に行くんだってさ。」
小学校入学おめでとう！Kくん！
5歳の娘さんから「Kくん、保育園やめたらしいよ？」という人事報告に一瞬驚きますが、続けて「小学校に行くんだってさ」と聞いて、思わず笑顔になりました。まだ進学の経験がない子どもたちにとっては、「お友達が突然やめちゃった」と感じるかもしれませんね。
この投稿には「まさに人事報告😂」「娘さま、めっちゃかわいいですね😂」といったコメントが寄せられていました。ときに子どもたちの言葉選びには驚かされ、ほっこりしますね。5歳の娘さんによる人事報告風の表現に、温かい気持ちになる素敵な投稿でした。娘さんも来年は小学校へ転職(進学)だそうで、成長が楽しみですね！
母から娘へ、受け継がれる育児風景に8000いいね
San🐝👶(@pompoco37)さんの、思わずグッと込み上げてくる素敵な投稿です。育児中「自分がしてもらったことを、わが子にもしてあげたい」と思うことはありませんか。
投稿者・San🐝👶さんが投稿していた2枚の写真には、母から子への愛情がしっかりと受け継がれる様子が写っていました。
©︎pompoco37
©︎pompoco37
母から娘へ、娘から孫へ
母にしてもらってたことを今度は自分が母として息子にしてるの泣ける🥲
1枚目は母と娘、2枚目は娘と孫の写真です。同じように寝転がってアルバムを眺める姿がそっくりですよね。まさに親から子へ、そしてまたその子どもに、愛が受け継がれる様子です。
この投稿に「愛おしい後ろ姿」や「このなにげない瞬間を記録に残している撮影者にも拍手」というリプライがついていました。何気ない日常の写真は貴重で思い出深いですよね。写真に写る2人だけでなく、撮影者の愛も感じる写真にグッときます。日常の何気ない姿を残す良さに気づかせてくれる投稿でした。
