『鬼滅の刃』センス抜群！ufotable描き下ろし絵に大反響 和服姿の義勇、しのぶ、カナヲに「色気がヤバイ」
『ジャンプフェスタ 2026』（12月20日・21日開催）のアニプレックスブースで販売されるアニメ『鬼滅の刃』のグッズラインナップが公開された。新たな描き下ろしイラストを使用したグッズが、ネット上で話題となっている。
【画像】色気やばい！袴姿の義勇、着物姿のしのぶ＆カナヲ 公開された新グッズ
和と星空をテーマにした、ufotable描き下ろしイラストが公開され、和服姿で笑顔の炭治郎、善逸、カナヲ、しのぶ、義勇の姿が描かれている。
販売グッズは、アクリルスタンド、ランダムホログラム缶バッジ、クリアファイル、クリアカード、ポストカードセット、アクリルチャーム、マフラータオルとなっている。
和服姿のキャラクターたちを描いたイラストにネット上では「揃いの羽織に袴…新選組かな」「推しはぎゆさんだけど、カナヲちゃんが大人っぽくて色気がヤバイ」「義勇さんえぐすぎ。今年のイラストまじで好き」「カナヲの着物姿ってなんか珍しいような気がする気のせい？気のせいかな しのぶちゃんは安定に美しい」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
