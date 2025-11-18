首都圏のマンション価格が高騰する中、外国からの取得を含め、投機目的でのマンション購入が価格を押し上げる一因になっているのでは、との指摘がある。金子恭之国土交通大臣は18日の会見で、実態を把握し、対応を検討する考えを示した。

【映像】金子国交大臣の会見

会見で記者が「三井不動産が販売前マンションの転売規制を購入予定者に通知した。これらの対策は不動産購入の価格高騰対策として有効と考えるか？ 国としても同様の行き過ぎた転売規制を導入する方針はあるか？」と質問。

金子大臣は、「近年の住宅価格の上昇の背景には、需要と供給の両面で様々な要因があるものと認識をしている。この要因の一つとして、今お話がありましたような投機目的でのマンション取引の可能性を指摘する声もあると承知している。お尋ねの三井不動産レジデンシャル株式会社の取り組みにつきましては、その有効性については国土交通省としても期待感を持って今後の動向を注視してまいりたい」と答え、期待感を示した。

そのうえで、「国土交通省としても、実需に基づかない投機的な取引は好ましくないと考えている。まずは取引の実態を把握することが重要であり、今月4日の総理指示を踏まえ、国外からの取得を含めたマンションの取引実態を早急に把握、公表するとともに、その結果も踏まえて必要な対応を検討してまいりたい」とした。

三井不動産レジデンシャルは、東京・中央区に2028年に完成予定の48階建てのタワーマンション「セントラルガーデン月島ザタワー」について、マンションを買った人が引き渡しの前に転売しようとした場合に手付金が没収される異例の仕組みを初めて導入。転売しようとした場合に数千万円程度とみられる手付金を違約金として没収し、売買契約を解除することがあるという。

