お笑い芸人のコウメ太夫（53）が17日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。子育てについて語った。

この日は「芸人の子育てを考えようSP」と題し、子供を持つ芸人が登場した。MCの「千鳥」大悟が「コウメさん、お父さんだったんですね」と驚いた様子で話すと、コウメ太夫は「はい私、お父さんやってます」と淡々と話した。

そうして「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが嫌われキャラであるために、子育てに気を使っているという話になると、どう思うか問われたコウメ太夫は、自身について「息子、2歳の時に離婚していまして」と打ち明けた。

「シングルファーザーやってまして」と明かし「悩んだ時期、もちろんありますよ、僕も」と明言。「学校に行って、お母さんたちが“やっぱりあのお父さんは…”何とかって言って、うちの息子、後ろから席つつかれてやられちゃったりとか。そんなのもあったんですけど」とぶっちゃけた。

それでも「段々時間がたって、乗り越えていくと、意外とそんなの忘れていっちゃうんで」と平然と話し、「大丈夫ですよ」と語りかけた。

ナダルは「ちょっと…重みが違いますね。ちょっとめっちゃ刺さったわ、今」としみじみ。大悟から「今自分で考えたやろ」と言われると「めっちゃ考えたわ。他人事やないで」とカメラ目線で力を込めた。

コウメ太夫は「息子は現在18になりまして」とも語った。