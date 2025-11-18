女優の岸井ゆきの（33）が18日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。自身の代表作について振り返った。

2019年に公開された主演映画「愛がなんだ」（監督今泉力哉）で、俳優の成田凌と共演。岸井は、成田が演じる田中マモルに一目惚れし、生活のすべてを捧げてのめり込んでしまうOL・山田テルコ役を演じ、究極の片思いを描いたが、女性を中心に共感を呼び、異例の大ヒット作となった。

自身の代表作ともいえる同作品の役柄について、岸井は「“やめたらいいのに”と思ってて、“私とは違うな”っていうか、“こんなふうに扱われたくない”っていうのがあった」と振り返った。

そのため「ただただ、マモちゃんが好きだっていうことだけ」と主人公の気持ちになりきり、現場では成田とも距離を取っていたという。

しかし「公開してやっと、“共感の嵐”みたいなのでびっくりして。共感してくれるんだ！と思って」と驚がく。「こんなことが起きるんだ。もうちょっと攻撃されると…“女も女だよ”とか“男も男だよ”みたいな、客観的な感じで見ていただける作品になるのかなと思ってた」と打ち明けた。

そんな状況に「それが凄く面白くて」と告白。「友人とかとも恋愛の話はあんまりしないんですけど、あれをきっかけに“実は私もテルコで…”みたいな、自分の友人の過去のアプローチを知るっていう。愛がなんだをきっかけに、今まで知らなかったいろんな人が、男性とかでも」と話し、「それが本当に面白い体験でした」と語っていた。