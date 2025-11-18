サッカー日本代表は11月18日、キリンチャレンジカップ2025（国際親善試合）でボリビア代表と対戦。国立競技場で19時15分にキックオフされる一戦のスタメンを予想する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

2−0で勝利した14日のガーナ戦から中3日で迎えるボリビア戦に向けて森保一監督は、前日会見で「ガーナ戦からはいくつかのポジションを変更したいと思っている」とスタメン変更を示唆。ただ、「目的としてはワールドカップに向けてよりチームの底上げをしていけるように戦術的な部分、グループの関わり方などを含めてワールドカップに向けてチーム力を上げていけるように考えている」と語っており、9月シリーズのような総入れ替えではなく、10月シリーズのような一部変更に止まると見られる。４人程度ではないか。

まずGKは、一番手の鈴木彩艶（パルマ）が怪我、二番手の大迫敬介（サンフレッチェ広島）が天皇杯セミファイナルの影響で招集できていない中、ガーナ戦では早川友基（鹿島アントラーズ）が安定した働きを披露。まだ2キャップだけに経験を積ませる意味でも鹿島守護神を継続して起用か。とはいえ、初招集の小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）を抜擢する可能性もゼロではない。

ガーナ戦は右から渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）だった3バックは、板倉滉（アヤックス）のスタメン復帰が濃厚。実はまだテストしていない板倉、渡辺、鈴木のトリオになるのではないか。中央に谷口、左に瀬古歩夢（ル・アーヴル）に置く布陣もありえるが、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）などが怪我やコンディション不良でまだ不在なだけに、ワールドカップ本大会を見据えまだ未採用のこのトリオを試して連携を深めたい。

鎌田大地はボランチかシャドーか？

ガーナ戦は佐野海舟（マインツ）と田中碧（リーズ）だったダブルボランチは、キャプテンの遠藤航（リヴァプール）、コンディションが上がった鎌田大地（クリスタル・パレス）のコンビか。鎌田がシャドーに回るなら、ガーナ戦でMOM級の働きだった佐野が2試合連続先発でも何ら不思議はない。

右WBの堂安律（フランクフルト）、左WBの中村敬斗（スタッド・ランス）、シャドーの久保建英（レアル・ソシエダ）＆南野拓実（モナコ）は2試合連続のスタメンと見る。ただ、久保は故障明けだけに堂安や鎌田がシャドー、右WBに菅原由勢（ブレーメン）、左WBに前田大然（セルティック）という選択肢もある。なお、ガーナ戦で代表デビューした北野颯太（レッドブル・ザルツブルク）は前日練習を休んでおり、欠場すると見られる。

CFはガーナ戦が上田綺世（フェイエノールト）だったため、ボリビア戦は小川航基（NECナイメヘン）か町野修斗（ボルシアMG）を試すと見られる。

年内最後の試合で、森保監督はどんなメンバーをセレクトするのか。注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）

