「クセがすごい」FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、「武藤敬司すぎる」モデルショット！ 「爆笑不可避www」
ファッション誌『ViVi』（講談社）の公式X（旧Twitter）アカウントは11月16日、投稿を更新。FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌さんのモデルショットを公開したところ、その独特なポーズが話題となっています。
ファンからは「武藤敬司すぎる」「まさかの武藤www」「可愛いすぎて無条件でスリーカウントです」「ポーズのクセがすごいんじゃ！」「爆笑不可避www」「ギャップがすごい…」などの声が寄せられました。
「ギャップがすごい…」同アカウントは「顔はキメッキメなのにポージングでめっちゃちょけてくる #おすず、ギャグ線高すぎて好き（笑）」とつづり、鎮西さんが写った2枚の写真を投稿。1枚目は元プロレスラー・武藤敬司さんのおなじみのポーズに見えます。また、2枚目は腰を低くし両手を広げたポーズで、どちらもシュールな魅力があるショットです。
7月より『ViVi』専属モデルに7月15日、同誌の専属モデルになることを発表した鎮西さん。「学生の頃から大好きで愛読していたViVi。まさか自分がモデルになるなんて想像もしていませんでした」と、その思いもつづっていました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)