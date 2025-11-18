護衛艦いかづちの「漢のキーマカレー」を再現してみた！ 大量のスパイスと肉、ニンニクが生む豪快な一皿がめちゃくちゃでうまそう

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！護衛艦いかづちの漢のキーマカレー!【VOICEROIDキッチン】【艦めし】』というABSsuperさんの動画です。

これ一番お金かかってるのパセリじゃね？

釣れなくても料理！護衛艦いかづちの漢のキーマカレー!【VOICEROIDキッチン】【艦めし】

海上自衛隊の艦艇や部隊で提供される食事「艦めし」のひとつ、「護衛艦いかづち漢のカレー」を作ってみたとの動画が投稿されています。音声合成読み上げソフト「紲星あかり」が進行役を務める、VOICEROIDキッチン動画となっています。

レシピは海上自衛隊のホームページで公開されています。詳細に記載されているため、一見するとその通り作るだけのように思えます。しかし、投稿者によると「迷いどころがある」そうです。

早速立ちはだかったのが、材料一覧の中でひときわ存在感を放つ「バター200g」の文字。分量の並びから考えても不自然です。「“漢の”と名乗るくらいだからこんくらい使うんでしょうか」と困惑する投稿者。悩んだ末に「これは20gの誤植だろう」と判断することにしました。

レシピには他にも“漢らしさ”を感じさせるポイントがあります。それはスパイス。カレーパウダー16gに加え、クミン・ナツメグ・オールスパイス・ガラムマサラが各10gと、なかなかの量を使います。

合いびき肉も600gと大量です。それに対し野菜は“飾り程度”と言わんばかりの量しかありません。そして極めつけは、「ニンニク6かけ」。「本当にそんなに使うのか？」と疑問に思いながらも、信じてみじん切りにすると、ニンニクが玉ねぎとほぼ同量という衝撃の光景が広がります。

いよいよ調理パートです。フライパンにバター20gを入れ、ニンニクを炒めたらひき肉を加えます。ここで「ミンチ肉は思ったよりも長く炒める」というコツを紹介。最初は水分が出てきますが、炒め続けると音が変わり、やがて脂の“パチパチ”という音に変化します。

にんじんと玉ねぎを加えて炒め続けると、全体に火が通る頃にはミンチがパリパリになっています。この状態がベストとのことです。

すべてのスパイスを投入したところで、もうひとつ“分量に不安を感じる材料”が登場します。それは「パセリみじん切り缶10g」。こちらも多すぎではないかと戸惑いつつ、レシピを信じてそのまま投入します。

カルピス（20g）、赤ワイン（40g）を加えて混ぜ合わせた後、ボウルにあけておきます。

空いたフライパンでカレールーを水で溶きます。ここでは、以前の別動画で仕込んだ“自家製カレーソース”を使用します。ルーを少量の水で溶いてやわらかくしたら、ボウルにあけておいた具材を戻してよく混ぜます。

ここでまたしても謎ポイントが登場。材料欄には「水400ml」とあるのに手順には一切でてきません。どのタイミングで加えるのか不明でしたが、「キーマを煮込むここだろう」と推測して投入しました。

さらに入れ忘れていたチャツネ、牛乳、生クリームもこの段階で加えてよく混ぜます。仕上げにはバターを絡めてオーブンで焼いたじゃがいもを加え、ついに「護衛艦いかづち漢のキーマカレー」の完成です。

食べてみた感想は、「甘さのあとに時間差でじんわりとした辛さがくる」とのこと。“漢の”というだけあってパンチの効いた辛さにニンニクの刺激、辛いだけではない旨みが感じられます。お肉たっぷりなので、しっかりお腹も膨れます。翌日には、2日目のカレーに生卵をトッピング。これが特においしかったそうです。

細かいことを気にしない豪快なレシピを読み解きながら作る過程が楽しい動画となっています。とってもおいしそうなカレーができあがります。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

すっげうまそう

かなり美味そう

お！いい感じ！

ほう、いいねいいね美味そうだ

材料もそうだがホント豪快さはあるねえ

文／高橋ホイコ