【速報｜サッカーJ1･アルビ】主将・堀米悠斗選手が契約満了を発表「この数年の喜怒哀楽は自分にとって一生忘れられない宝物のような時間」【新潟】
サッカーJ1・アルビレックス新潟は、キャプテンの堀米悠斗選手が今季をもって契約満了とすると発表しました。
堀米悠斗選手は、2017年に札幌から当時J1だったアルビに移籍。その後、J2に降格したチームで奮闘し、2023年のJ1復帰に貢献しました。
2025年シーズンはキャプテンとして奮闘していましたが、チームは低迷。J2降格が決まりました。
＜堀米悠斗選手の全コメント＞
■コメント
選手として、父として、1人の人間として、大きく成長させてくれたクラブと新潟の地に感謝しています。
ここで引退することを願っていましたが、やっぱりまだまだサッカーが大好きでどこかでサッカーを続けたいと思っています。
サポーターの皆さんと本気で向き合い続けたこの数年の喜怒哀楽は自分にとって一生忘れられない宝物のような時間でした。
まだ挨拶できていないお世話になった方々、時間はかかりますがしっかり感謝を伝えたいと思っていますのでお待ちください！
そして家族のみんな、新潟での旅を一緒に全力で楽しんでくれてありがとう。この場を借りて感謝を伝えさせてください。
最後に、アイシテルニイガタ
