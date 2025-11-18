元AKB48・大島麻衣、「もらってうれしかった」“意外な”手土産 “限定販売”も「めちゃくちゃおいしくて」
元AKB48のメンバーでタレントの大島麻衣（38）が、17日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『井戸端3姉妹は夜もすがら』（深2：15）に出演。もらってうれしかった手土産を明かした。
【写真】衝撃!!「7、8年!?ぶり」大人グラビアで圧巻ボディを披露した大島麻衣
世代の離れたおしゃべり大好き3姉妹（長女＝大島、次女＝中川安奈、三女＝湯上響花）が夜もすがらディープな本音トークを繰り広げるバラエティー。この日のテーマは「優勝手土産」。
大島は「もらってうれしかったのが、大分とか九州でしか売ってない『ゆふいんの森ドレッシング』。おろしかぼす味」と明かすと、中川は、その前の話題で大島が贈るおすすめの手土産にドレッシングを挙げていたことから「またドレッシング」とツッコみ。
大島は「これがめちゃくちゃおいしくて。野菜バクバク食べれんのよ」と勧めると、中川は「家でさ、野菜食べる人に限るよね」とぼやき、爆笑をさそった。
