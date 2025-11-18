２日の全日本大学駅伝では、駒大が２年ぶり１７度目の優勝を飾り、箱根での王座奪還へ弾みをつけた。

各チームの顔となるエースたちは、前半や終盤の重要区間に配置されたが、中でもハイレベルな争いを見せてくれたのが、アンカーを担う最終８区だった。（編集委員 近藤雄二）

追われる展開「弱さ出た」

１９９５年に渡辺康幸（早大）が出した８区の日本人最高記録（５６分５９秒）を３０年ぶりに更新した早大の工藤慎作（３年）をはじめ、今回の８区では５６分台に迫るランナーが続々と出た。

優勝した駒大の主将、山川拓馬（４年）も攻めた。２位青学大とは１分５７秒の大差があったが、「安全運転」は眼中にない。前回８区で５７分９秒をマークしただけに、ひたすら「渡辺超え」を見据えていた。

「タイムにとらわれたくない」と、腕時計はつけない流儀。練習で培ったペース感覚を信じ、序盤から渡辺と同等のラップを刻み、トップを独走した。しかし、前回は前を追う立場だったが、今回は逃げる立場。「追われる展開に慣れてなかった分、弱さが出た」。終盤は首が振れ、ピッチが鈍った。

結果は５７分２３秒の区間３位。山川は「詰めが甘かった。優勝はできたけど、自分の目標を達成できず、すごく悔しい」と振り返ったうえ、「うれしさの中に悔しさが残った。それを箱根で晴らしたい」。３年ぶりのタイトル奪還を見据え、伊勢の反省を最後の箱根にぶつけることを誓った。

このほか、国学院大の上原琉翔（４年）が５７分２５秒、城西大の斎藤将也（４年）も５７分３２秒をマークし、区間４、５位。いずれも渡辺の記録が狙えるペースで区間賞争いを盛り上げた。

まれに見るハイレベルとなった全日本８区の激突は、来たる箱根でのエースたちのバトルも、新たな次元へ進化することを予感させた。