´ß°æ¤æ¤¤Î¡¡¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¹ðÇò¡ÖÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂÎ¸³Æþ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¡¦´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡´ß°æ¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥±¥¤¥³¡¡ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«´ß°æ¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë£Ê£Ò»³¼êÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢´ß°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¿ÊÏ©¤Ë¥Û¥ó¥È¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¡Ä¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎÁÍý³Ø¹»¤È¤«¥±¡¼¥¤Î³Ø¹»¤È¤«¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂÎ¸³Æþ³Ø¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿ÊÏ©¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤À¤«¤é¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅìµþ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂÎ¸³Æþ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¡£»³¼êÀþ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂÎ¸³Æþ³Ø¤Îµ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸þ°æ¤¬¡Ö¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¡Ä¡£¥Û¥ó¥È¡¢£±ËÜ°ã¤¦¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´ß°æ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£