ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡£±£¸ºÐ¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤Î¤ËÂç³Ø¿ôÁý²Ã¤Ï¡ÖËÜËöÅ¾ÅÝ¡×¡ÖÊä½õ¶â¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÂç³Ø¤ò¿·Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤³£³£°Ç¯¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¿ô¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Âç³Ø¤Î¿ô¤Ï£±¡¦£µÇÜ¶á¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸À¤Âå¤Î¸º¾¯¤ËÈ¿ÈæÎã¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂç³Ø¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç³Ø¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ËÊä½õ¶â¤Ä¤±¤Æ¤Ç¤âÎ±³ØÀ¸¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÂç³Ø¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£±£¸ºÐ¿Í¸ý¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯¤Î£²£°£·Ëü¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¤Ï£±£±£°Ëü¿ÍÁ°¸å¡£°ìÊýÂç³Ø¿ô¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤Ë£µ£°£·¡Ê»äÎ©£³£·£²¡Ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£¸£°£·¡Ê»äÎ©£¶£²£°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£