

過去のESDカフェ（提供：岡山市）

岡山市などでつくる岡山ESD推進協議会は、12月10日、岡山市北区下石井の杜の街ピクニックテラスで、「こどもの権利」について学ぶ対話型の交流イベントを実施します。会場・オンライン、どちらでも参加できます。

岡山ユニセフ協会の延藤正己さんをゲストに迎えて、ワークショップなどを通じて「こどもの権利」について理解を深め、やさしい社会づくりを考えます。

岡山ESD推進協議会は、ESD(持続可能な開発のための教育)やSDGs(持続可能な開発目標)に関する各種テーマについて、対話や交流をする「ESDカフェ」を定期的に開いていて、今回は、今年度の3回目として実施するものです。

参加には事前申し込みが必要です。

日 時：12月10日 午後6時30分～午後8時

テーマ：「こどもの権利」から考えるやさしい社会づくり

募 集：会場参加の定員は30人。オンライン参加に定員はありません。

メールなどで申し込み（募集締め切り12月10日 正午）

問い合わせ先：岡山ESD推進協議会事務局(岡山市SDGs・ESD推進課内) 086-803-1354