¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¾ðÊó¡×¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°X¤¬ÈòÆñ¸Æ¤Ó¤«¤±¢ª¡Ö¸íÊó¡×¡¢27Ê¬¸å¤ËÄûÀµ¡¡¡ÖJ¥¢¥é¡¼¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à½¤ÍýÂÐ±þ¤Ç¥ß¥¹¡×¹â²¬»Ô
ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤ÎËÉºÒ¾ðÊó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬11·î18ÆüÄ«¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¡×¤Î¾ðÊó¤òX¤ÈLINE¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¡£»Ô¤ÏÌó27Ê¬¸å¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¾ðÊó¤Ï¸í¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤ÆÄûÀµ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¹â²¬»Ô¤ÏÆ±Æü¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö10·îËö¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿J¥¢¥é¡¼¥È¡ÊÁ´¹ñ½Ö»þ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¼õ¿®µ¡¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³°Éô¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ü¥Æ¥í¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë
11·î18Æü¤Î¸áÁ°9»þ53Ê¬¡¢¹â²¬»Ô¤ÎºÒ³²ÀìÍÑX¡ÊµìTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@takaokacity_bs¡Ë¤¬¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¾ðÊó¡£ÅöÃÏ°è¤Ë¥Æ¥í¤Î´í¸±¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²°Æâ¤ËÈòÆñ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ÔÌ±¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìó27Ê¬¸å¤Î¸áÁ°10»þ20Ê¬¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¾ðÊó¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄûÀµ¤È¼Õºá¤ÎÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¸íÊó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î30Ê¬Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ç¡¢»ÔÌ±¤äX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Öº£¡¢»Ô¤ËÂçµ¬ÌÏ¥Æ¥íÈòÆñ¾ðÊó¤¬Íè¤¿¡£¡×¡Ö¤É¤æ¤³¤È¡©¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤À¤È¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡Ä»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¸íÊó¸å¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»Ô¤Î´íµ¡´ÉÍý²Ý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿»ÔÌ±¤é¤¬Â¿¿ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¼õÏÃ´ï¤ò¤È¤ë¤È¡Ö¥Æ¥í¾ðÊó¡×¤Î²»À¼¤¬
»Ô¤Î´íµ¡´ÉÍý²Ý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢10·îËö¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿J¥¢¥é¡¼¥È¤Î¼õ¿®µ¡¤ò½¤Íý¤·¡¢¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Æ°ºî³ÎÇ§¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸í¤Ã¤Æ³°Éô¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢»Ô¤ÎX¡¢Facebook¡¢LINE¡¢¥á¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Î²»À¼¤ä¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£