「雪見だいふく」が“溶けない”パズルに おもちパーツはふわふわにリアル再現
メガハウスは、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」をモチーフにしたパズル『解体パズルLite 雪見だいふくパズル』を、11月下旬に発売する。
【写真】『解体パズルLite 雪見だいふくパズル』遊び方
同商品は今年発売44（しあわせ）周年を迎えた「雪見だいふく」を約80%の小さめサイズでかわいくかつリアルに再現した立体パズル。4個のおもちパーツと、8個のバニラアイスパーツから、正しい組み合わせを選び、組むと2個の雪見だいふくが完成する。
リアルなパーツを組み合わせることで、まるで本物の雪見だいふくを作るような感覚が楽しめ、完成したらインテリアとして飾ることも可能。容器は、本物の商品を再現しており、ふたを開閉することができる。ふたのシールは今年7月にリニューアルされた「雪見だいふく」の新パッケージデザインを一部採用している。
おもちパーツは柔らかい素材で、表面の一部はふわふわなフロッキー加工を施しリアルに再現。付属のアレンジシールにメッセージを書いて、ふたの裏側に貼ってプレゼントもできる。
【写真】『解体パズルLite 雪見だいふくパズル』遊び方
同商品は今年発売44（しあわせ）周年を迎えた「雪見だいふく」を約80%の小さめサイズでかわいくかつリアルに再現した立体パズル。4個のおもちパーツと、8個のバニラアイスパーツから、正しい組み合わせを選び、組むと2個の雪見だいふくが完成する。
おもちパーツは柔らかい素材で、表面の一部はふわふわなフロッキー加工を施しリアルに再現。付属のアレンジシールにメッセージを書いて、ふたの裏側に貼ってプレゼントもできる。