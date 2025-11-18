お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が17日深夜放送の日本テレビ「夜明け前のPLAYERS」に出演。若き日の借金苦について語った。

MCを務める東大医学部5留中のユーチューバー・ベテランちが人生の先輩に“遠回り”の意味を問う新コーナーに登場。自身が描いた人生の浮沈を示す折れ線グラフをもとに、過去を振り返った。

高校卒業後、「ダラダラしてた」という森田。今につながる輝きはまったくなく、「朝からパチンコ屋に並ぶようになって、借金つくって。消費者金融3社から借りてた。50万…3社から」と明かし、A社から引き出した金をB社の返済に充て、B社からの金をC社の返済に充て…という「返済サーキットやってた」と吐露した。

その様子を見た友人から「それアホらしいやろ。借金肩代わりしたるから、俺に返していけ」と提案され、ありがたく頼んだ。だが、「（友人が）返してくれたはいいけど、俺、返すべき（消費者金融の）キャッシュカードをきっちり持ってて。また満額いっちゃって…」と借金グセは直らず。「それも最後また返してくれた」と、器の大きい友人に感謝していた。