復活した竜の姿がそこにはあった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第1試合でU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が、2カ月ぶりに今期2勝目をあげた。直近4試合は連続でラスというどん底にいたが、親番・東3局で見せた引きの強さとアガリは、完全復活を強烈に印象づけた。

【映像】仲林圭、ドラを引いて追っかけリーチ→親満貫の好プレー

東1局からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が怒涛の4連荘をしていたところ、仲林はひるまず前に出て東1局4本場で初アガリ。佐々木を止めた。するとここから今度は仲林の猛攻がスタート。東2局でもアガり、勢いをつけて親番・東3局を迎えた。

配牌には赤五万を含む面子に、ドラの7索が対子。打点力は十分というチャンスを得た。3巡目にカン8筒を埋め、4巡目の2筒引きで3つ目の面子が完成した。6巡目、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）から先制リーチが入ったものの、少々のことで引きつもりはない。すると直後の7巡目、日向が待っていたドラの7索を暗刻にしてテンパイすると、五万を切って1・4筒待ちの追っかけリーチを敢行した。

すると8巡目、日向が1筒を掴んで仲林がロンアガリ。リーチ・赤・ドラ3の親満貫・1万2000点（供託1000点）で日向を箱下に沈めることに成功した。ファンも「エグいて」「ナイス！」「完全復活や」「これは実力」と盛り上がると、次局も2局連続の親満貫で佐々木を抜いてトップ目に浮上。そのまま快走し、トップへと駆け抜けた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

