聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第３日の１７日、陸上が始まり、男子１万メートルで青山拓朗（台東区教育委員会）が３０分５８秒５８で日本勢トップの６位に入った。

混合１６００メートルリレーの日本（岡田、門脇、荒谷、島倉）は日本新記録の３分５４秒５２で６位だった。優勝はウクライナ。男子１００メートル予選は２連覇を狙う佐々木琢磨（仙台大職）が１１秒０８（向かい風０・２メートル）で１８日の準決勝に進出。決勝も同日に行われる。

応援の力で自己ベストに迫る力走

昨年の世界選手権は５０００メートル、マラソンの両種目で銀メダルに輝いた青山。今大会でトラックとマラソンの２冠を狙っていたが、最初の１万メートルでまさかの６位となった。「今、持っている力を全て出し切れたが目標に届かなかった」。ゴール後、大粒の涙をこぼした。

今回の１万メートルには、世界選手権の５０００メートルでは不在だった「長距離王国」ケニアの選手３人が出場し、先頭争いをリード。青山が想定した「３０分切り」を大きく上回る高速ペースに、３０００メートル手前までついていくのが精いっぱいだった。

ただ、中盤から足が動かなくなる中、最後まで走りきる力をくれたのは、観客席に集まった職場や市民ランナー仲間の後押しだった。３年前のカシアスドスル（ブラジル）大会はコロナ禍の影響で日本選手団が大会途中に辞退し、出走できなかっただけに、「こんなにたくさん応援してもらえる中で走ることができたのは、本当幸せ」と、デフでの自己ベストに約５秒差まで迫る力走で応えた。

２５日に行われるマラソンに向け、「金メダルを取るという目標を変えずに行きたい」。強敵の存在にもひるむことなく、悲願の頂点に挑む。（西口大地）

アルペンとの「二刀流」村田悠祐４００準決へ…夏冬でメダル狙う

男子４００メートル予選にデフリンピック冬季大会アルペンスキー大回転銀メダリストの村田悠祐（仙台大）が出場し、５１秒１１の２組２着で準決勝に進んだ。この種目では当初サブメンバーだったが、代表に辞退者が出たために繰り上がりで出場。「突然言われたが、きちんと準備できた。緊張なく十分走れた」と頬を緩めた。４００メートル障害とリレー種目の代表にも名を連ね、夏冬両大会メダル獲得へチャンスが広がっている。