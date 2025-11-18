お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。

金髪のヘアスタイルを披露しました。投稿には黄色いハートの絵文字と「#梶原叶渚」のハッシュタグが添えられています。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 唇ピアス × 金髪の大胆イメチェンを披露 「金髪似合ってる」「めっちゃギャルやん！」など反響の声





公開された写真には、長い金髪姿の梶原さんが室内で自撮りする様子が映っています。黒いニット帽に赤と白のパーカーを着用し、唇にはピアスをつけています。







複数枚の写真では、さまざまな角度から撮影された梶原さんの表情が捉えられています。スマートフォンのカメラ撮影時のスクリーンショットや鏡越しに自撮りするカット、顔を少し傾けたポージングなど、柔らかな室内照明の下で撮影されています。







この投稿に、「金髪可愛い」「金髪かんちゃん想像してたより可愛すぎるんだけど」「めっちゃギャルやん！」「金髪似合ってる」「スクショなのも新しくて可愛い」「ピアスしてたっけ？ビジュ良すぎて可愛い」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】