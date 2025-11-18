»²±¡ÁªÍîÁª¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°²È¡¢Ä¹Þ¼¹ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì´¶·ã¡Ö¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¡Ä¡×
7·î¤Î»²±¡ÁªÅìµþÁªµó¶è¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿¼Ò²ñ±¿Æ°²È¤ÎÊ¿Ìî±«Î¶»á¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ä¹Þ¼¹ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî»á¤Ï¡ÖÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö20Âå¤Îº¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØSTAY DREAM¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Î²Î¤Ë¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¡¢¤É¤ì¤À¤±Á°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ¹Þ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ä¹Þ¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö½ª±é¸å¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î²¹¤«¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ý¡Ý¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¶Ê¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
Ê¿Ìî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Ð¼«¤ä·ÐÎò¤Ë´Ø¤¹¤ë²²Â¬¤¬SNS¾å¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿Ìî»á¤Ï7·î27Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¿Ìî±«Î¶¡ÊËÜÌ¾¡§²®ÌîÎë»Ò¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Øµ¢²½¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø³°¹ñÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²²Â¬¤äµ¿Ç°¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Îµ¿Ç°¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤Þ¤¿º¬µò¤Ê¤²²Â¬¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¸ÍÀÒÊí¤Î°ìÉô¡Ê³ºÅö²Õ½ê¤ò½ü¤¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¸î¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ËÜÌ¾¡Ö²®ÌîÎë»Ò¡×¤Î½ÐÀ¸»þ¤Î¸ÍÀÒ¤ò¸ø³«¡£
¼«¿È¤ÎX¤Ç¤âÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½Ð¼«¤ä·ÐÎò¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Î®¸À¤Ë¤¢¤ëÍÍ¤Ê¸å¤í¤á¤¿¤¤»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÉô²²Â¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£