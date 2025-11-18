こんな喫茶店が近くにあったら嬉しい！　素材の味が引き立つ手作りケーキ、シンプルだからこそ美味しい

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田のカフェ『cafeGOTO（カフェゴトー）』です。

手作りケーキの味にほっと癒されるひと時

入口の扉を開けると、そこにあるのはホールケーキがずらっと並んだショーケース。パティスリーさながらの光景に思わず心がときめいた。

店主の後藤進さんはフレンチ出身で、ケーキ作りもお手のもの。どれも飾り気のないシンプルなルックスも、なんだかこの街にお似合いだ。

チョコタルト520円、ベイクドチーズケーキ550円、紅茶550円

『cafe GOTO（カフェゴトー）』（手前）チョコタルト 520円 なめらかな口溶けからビターな味わいも膨らんでくる、（奥）ベイクドチーズケーキ 550円 一番人気のケーキ。上質なクリームチーズを使用し濃厚なコクを楽しめる、（ドリンク）紅茶 550円

学生さんでも満足できるように大きめにカットされたそれは、甘さ控えめの素朴な味。それでもクリームチーズやチョコといった素材の風味がきちんと立っていて、しみじみとしたおいしさをネルドリップのコーヒーが広げてくれる。

学生時代、こんな喫茶店が身近にあったなら、ついそんなことを思ってしまう。

『cafe GOTO（カフェゴトー）』店主 後藤進さん

店主：後藤進さん「ホールケーキの全国発送も行っていますよ！」

早稲田『cafeGOTO（カフェゴトー）』

［店名］『cafeGOTO（カフェゴトー）』

［住所］東京都新宿区馬場下町7-3林ビル2階

［電話］03-3207-9868

［営業時間］10時〜21時（20時半LO）、日・祝〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線早稲田駅2番出口から徒歩1分

※10/1から全メニュー50円値上げ

※画像ギャラリーでは、ザクザク食感が良いアクセントの「木苺のクランブルチーズケーキ」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

