サッカー・アルビレックス新潟は18日、今季キャプテンを務める堀米悠斗選手と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今シーズンをもって満了することを発表しました。



堀米選手は北海道出身の31歳。ポジションはディフェンスです。2017年からアルビレックス新潟でプレーし、これまでにリーグ戦230試合、カップ戦10試合、天皇杯6試合の計246試合に出場し、6得点。





堀米選手はチームのキャプテンを務め、2022年シーズンにはJ2優勝、J１昇格に貢献。しかし、今シーズンはJ1で勝利を積み上げることができず、すでにJ2降格が決定しています。堀米選手はクラブを通じ次のようにコメントを発表しています。【堀米悠斗選手】「選手として、父として、1人の人間として、大きく成長させてくれたクラブと新潟の地に感謝しています。ここで引退することを願っていましたが、やっぱりまだまだサッカーが大好きでどこかでサッカーを続けたいと思っています。サポーターの皆さんと本気で向き合い続けたこの数年の喜怒哀楽は自分にとって一生忘れられない宝物のような時間でした。まだ挨拶できていないお世話になった方々、時間はかかりますがしっかり感謝を伝えたいと思っていますのでお待ちください！そして家族のみんな、新潟での旅を一緒に全力で楽しんでくれてありがとう。この場を借りて感謝を伝えさせてください。最後に、アイシテルニイガタ」