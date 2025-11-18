今季第4週の週間MVPにナゲッツのヨキッチ、ホークスのジョンソンが選出

11月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第4週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

11日から17日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスから2週連続でデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算19度目）、イースタン・カンファレンスではアトランタ・ホークスのジェイレン・ジョンソン（初選出）となった。



NBA Players of the Week for Week 4.

West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Jalen Johnson (@ATLHawks) pic.twitter.com/Hl7OK9DdEN

- NBA (@NBA) November 17, 2025

2021年以来、2度目となる2週連続の週間MVPに選ばれたヨキッチは、期間中にナゲッツを3戦無敗へ導き、平均39.0得点13.0リバウンド8.0アシスト1.7スティールにフィールドゴール成功率73.7パーセント、3ポイントシュート成功率64.3パーセントを記録。

キャリア5年目で初選出されたジョンソンは、期間中に平均24.0得点12.0リバウンド9.3アシスト2.5スティールに加え、フィールドゴール成功率60.3パーセント、3ポイント成功率57.1パーセントを残し、ホークスを4戦全勝へ導いた。

17日終了時点で、ヨキッチが君臨するナゲッツは7連勝中でウェスト2位の10勝2敗、ジョンソンが所属するホークスは5連勝中でイースト3位の9勝5敗としている。第4週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第4週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ステフィン・カリー（ウォリアーズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）



ラウリ・マルカネン（ジャズ）



アルペレン・シェングン（ロケッツ）

・イースタン・カンファレンス



ヤニス・アデトクンボ（バックス）



スコッティ・バーンズ（ラプターズ）



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



デイニス・ジェンキンズ（ピストンズ）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）



フランツ・ワグナー（マジック）

