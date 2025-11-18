＜動意株・１８日＞（前引け）＝アルゴグラフ、ビーマップ、スターシーズ ＜動意株・１８日＞（前引け）＝アルゴグラフ、ビーマップ、スターシーズ

アルゴグラフィックス<7595.T>＝上昇加速で新高値。同社は自動車業界向けなどを中心にＣＡＤ・ＣＡＭシステム販売を手掛けるが、業績は増収増益基調が続いており株価も９月以降は一貫して上値指向にある。そうしたなか、１７日取引終了後に２６年３月期最終利益予想の修正を発表、従来予想の７５億３０００万円から１８８億３１００万円（前期比２．５倍）に大幅増額した。保有するＳＣＳＫ<9719.T>の全株式を売却し、投資有価証券売却益として１６０億３２００万円を特別利益に計上する見込みであることから修正したもの。一過性ではあるがＰＥＲは前日終値換算で５倍強まで低下しており、これが株価を強く刺激する格好となっている。



ビーマップ<4316.T>＝ストップ高カイ気配。同社は１７日の取引終了後、イスラエルのロボティクス企業であるＲｏｂｏｔｉｃａｎ社の製品について、日本国内での取り扱いを正式に始めると発表。これを材料視した買いが集まったようだ。Ｒｏｂｏｔｉｃａｎ社は警備・災害・防衛対応用の無人システムを開発。世界各国の防衛機関で高い評価を受けており、無人偵察ドローンなどを製品群に持つ。ビーマップは自衛隊や防衛装備庁向けの技術評価や、警察、消防、自治体による災害救助支援、重要インフラ警備といった分野での導入・実証を進める。



スターシーズ<3083.T>＝４日ぶり反発。きょう午前８時５０分ごろ、連結子会社のスターシーズデジタルが海外のＩＴ関連サービスプロバイダーにデータセンターで使用するＡＩクラスター用サーバーを販売すると発表した。売上高は概算で１２００万ドル（１８億円）を超えるとしており、業績への貢献を期待した買いが集まっている。今期の通期業績に与える影響については現在算定しているという。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS