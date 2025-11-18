天岩戸神社 写真／Spuyan/イメージマート

（吉田さらさ・ライター）

天岩戸が御神体の神社

今回は、前回の記事に引き続き、宮崎県北部の人気観光地、高千穂エリアをご案内する。長年にわたって全国各地の聖地を歩いてきたが、神話の舞台とされる場所がこれほど密度濃く点在するところは他にない。前回は、高千穂郷八十八社の総社である高千穂神社とそこで毎晩開催される高千穂神楽について書いたが、今回の記事では、高千穂郷の神社の中から特に神話とかかわりが深い三つの神社をクローズアップ。日本神話の世界観をより深く、じっくり味わうコースである。

最初に訪れるのは高千穂峡から岩戸川と呼ばれる川をさかのぼったところにある天岩戸神社だ。その名のとおり天岩戸そのものをご神体とする。今さらではあるが、念のために、古事記における最大のクライマックス「岩戸開きの神話」について簡単におさらいしておこう。

高天原でもっとも尊い神であるアマテラスオオミカミは、弟スサノオノミコトの乱暴狼藉に悩んで天岩戸に隠れてしまわれた。光が失われ、世界は闇に閉ざされた。困り果てた神々は天安河原（あまのやすがわら）というところに集まって相談をした。すると知恵の神オモイカネノミコトがよい計画を思いついた。

まず常世の長鳴鳥を連れてきて鳴かせ、夜が明けたかのように見せかける。続いてアメノウヅメノミコトがおもしろおかしい踊りをし、神々は楽しそうに大騒ぎをした。すると、アマテラスオオミカミは何事が起きたのかといぶかしんで岩戸を少し開いた。

すかさず前もって準備してあった鏡を見せ、「このように尊い神が現れたので皆喜んでおります」と言うと、アマテラスオオミカミはその神（実は鏡に映った自分の姿）をよく見ようとさらに岩戸を開いた。その瞬間、力自慢の神タヂカラオノミコトが岩戸を放り投げてアマテラスオオミカミを引っ張り出した。すると世界には再び光が戻った。

天岩戸神社とその周辺には、この興味深い話の舞台とされる場所がいくつかある。他の地方にも天岩戸とされる洞窟はいくつか存在するのだが、こちらほど物語の要素を体感できるところはなく、古事記ファンなら一度は行きたい聖地である。

西本宮からお参りし、川を渡って東本宮へ

天岩戸神社 西本宮拝殿 写真／kent/イメージマート

この神社には西本宮と東本宮があるが、まずは西本宮からお参りするのがよい。鳥居の手前にあるアマテラスオオミカミ像にご挨拶、鳥居をくぐって左に行くと英雄タヂカラオノミコトの像もある。御祭神はオオヒルメノミコト。これはアマテラスオミカミの別名である。立派な拝殿はあるが本殿はない。川の向こう岸の洞窟、すなわち天岩戸そのものが御神体だからだ。拝殿の裏手に遥拝所があり、神職の方のご案内があれば、そこから天岩戸を拝むことができる。しかし写真撮影は禁じられているので、心の中にだけとどめておこう。

遥拝を済ませたら境内奥の鳥居からいったん外に出る。一般道を少し歩き、いくつかの商店が並ぶ先の遊歩道を進むと渓流沿いに出る。川には太鼓橋がかかり、世にも神々しい風景だ。目には見えないが、何らかの霊気に満ちていることがひしひしと感じられる。

天岩戸神社 岩戸川 写真／Spuyan/イメージマート

さらに歩くと河原が開け、仰慕ヶ窟（ぎょうぼがいわや）と呼ばれる巨大な岩窟がある。その下にある鳥居に光が射す光景に思わずひれ伏しそうになる。ここがあの天安河原、神々が集まって岩戸開きの相談をしたとされる場所なのだ。人間の身でありながら神の領域に入らせていただけるなんて、なんとありがたいことだ。

奥には小さな社があり、岩戸開きの際に計画を立てた知恵の神オモイカネノミコトと八百万の神が祀られている。河原には訪れた人々が積み上げた石がたくさん並んでいる。仏教的な場所であれば亡き子の魂を慰めるための塚であることが多いが、ここでは願い事を込めて石を積み、神様に叶えていただくという意味を持つようだ。

引き続き、川を渡って東本宮へ。ここは岩戸からお出ましになったアマテラスオオミカミが最初に鎮座した場所と伝わり、御祭神はもちろんアマテラスオオミカミである。鳥居の脇にアメノウヅメノミコト像があり、古事記の記述通り、裏返した樽の上に乗って踊っている。拝殿の奥に本殿。その裏手にある御神木の下に御神水が湧き、そこから遊歩道が続いている。しかし周辺のそれ以外の場所は禁足地となっており、この先に西本宮からお参りした御神体の天岩戸もある。

高千穂エリアではいくつもの神社や集会場などで夜神楽が行われることは前回の記事にも書いたが、ここ、天岩戸神社にも無形文化財「天岩戸神楽」が伝わっている。三十三番の演目を十六時間かけて舞う壮大なもので、毎年11月初旬に行われる。今年（2025年）は11月2日に西本宮の斎館で開催され、高千穂の夜神楽シーズンのスタートを切った。春・秋の大祭などにも神楽が奉納されるので、可能であれば、その時期を狙ってお参りに行きたい。

槵觸神社と荒立神社

神話の里めぐり、二つめのスポットは槵觸神社。見慣れない文字だが、槵觸は「くしふる」と読む。アマテラスオオミカミの孫であるニニギノミコトが天から降臨した際、降りたところが「槵觸の峰」。この神社はその槵觸山の中腹にあり、もともとは山そのものをご神体としていたのだが、1694年に社殿が建てられた。

御祭神はニニギノミコト及び国造りに功績があった四柱の神々。境内には相撲の土俵があるが、それは祭神の一柱であるタケミカヅチノミコトが相撲という神事の開祖とされるからだ。ここで天孫降臨に先立つ国譲りの神話を思い出してほしい。タケミカヅチノミコトはアマテラスオオミカミの命により出雲に派遣され、オオクニヌシノミコトに国を譲るように迫った。それに抵抗するオオクニヌシノミコトの次男タケミナカタノミコトと闘って勝ち、国譲りに成功した。これが相撲のルーツである。

そのためこの神社の秋大祭では相撲大会も行われ、赤ちゃん同士の泣き相撲なども大人気と聞く。この神社の南に小高い丘があり、そこに高天原遥拝所もある。地上に降臨した天孫と同行した神々がこの丘の上に立って高天原を遥拝したと伝わっている。神々の国である高天原を見晴らす場所まであるとは、高千穂おそるべし。

三つめのスポットは荒立神社。こちらは天孫降臨の際にニニギノミコトを案内したサルタヒコノミコトとアメノウヅメノミコトを祀っている。アメノウヅメノミコトと言えば、前述の岩戸開き神話でセクシーなダンスを踊った大スターであるが、実は天孫降臨にも同行して大きな役割を果たしている。

天孫一行が天下ろうとしたとき、高天原から下界までを照らす奇妙な姿の神が現れた。アメノウズメノミコトはアマテラスオオミカミから「か弱い女でありながら、相対する者に気後れしない性質のおまえが行って、あれは何者か聞いてきなさい」と命じられ、またしても胸をあらわにした姿で威嚇するようにその姿の神の前に立った。神世の昔にも、こんな気丈で仕事のできる女がいたのである。

その奇妙な神はサルタヒコと名乗り、天孫を案内するためにやってきたと告げた。かくして天孫一行はめでたく槵觸の峰に降り立つことができたのだが、もうひとつ、とてもめでたいことがあった。サルタヒコノミコトとアメノウズメノミコトが結婚したのである。

この二柱は互いのどこに惹かれたのだろう。サルタヒコはアメノウズメの色気ときっぷの良さに惚れ、アメノウズメはサルタヒコの頼りがいのあるところに魅力を感じたのだろうか。いずれにせよ、神話の中でも最高にお似合いのカップルではないかと思う。荒立神社はこの二柱が新婚時代を過ごした場所とされ、芸能の神として、また、縁結びの神として信仰されている。

これ以外にも、高千穂エリアには神話の舞台とされる神社や名所が数多い。あちこち歩いているうちに、登場する神々がまるで実在の人物のように、そして神話のすべてが本当にあった出来事のように思われて来るから不思議だ。季節を変えて何度も訪ね、神々の世界で心ゆくまで遊んでみたい。

