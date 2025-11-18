セメンヨとサリスの2選手が負傷により離脱

ガーナサッカー協会は11月17日、アジア遠征中の代表チームからFWアントワーヌ・セメンヨ（ボーンマス）とDFモハメド・サリス（モナコ）の2選手が負傷により離脱したと発表した。

日本、韓国との2連戦に臨んでいるガーナ。0-2で敗れた14日の日本戦ではMFアブ・フランシス（トゥールーズ）がMF田中碧との接触プレーで右足を骨折し、長期離脱を余儀なくされた。そのフランシスに続き、サリスとセメンヨの離脱も決定。18日の韓国戦は残りの19選手で戦うことになった。

離脱となったセメンヨは所属のイングランド1部ボーンマスで今季11試合6得点3アシストと目を見張る活躍を見せており、去就が注目を集めている。リバプールやトッテナムといったビッグクラブによる争奪戦も予想され、市場価値は7000万ポンド（約144億円）とも伝えられる。英紙「メトロ」は代表ウィーク明けに行われるプレミアリーグのウェストハム戦への出場も疑わしい状況だとし、「彼の重要性を考えれば、ボーンマスにとって大打撃となるだろう」と報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）