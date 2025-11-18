国際卓球連盟（ITTF）は18日、2025年第47週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には5選手

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位、18歳の松島輝空（木下グループ）は8位と2選手がトップ10をキープ。

戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は28位で、5選手がトップ30に名を連ねている。

37位には田中佑汰（金沢ポート）、47位に茺田一輝（早稲田大）、62位に及川瑞基（岡山リベッツ）、65位に吉山僚一（日本大）、79位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が続き、吉村真晴（SCOグループ）が2つ順位を上げて84位、90位には坂井雄飛（愛知工業大）が入り、100位圏内をキープしている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年11月18日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

28位（-）：篠塚大登

37位（-）：田中佑汰

47位（-）：茺田一輝

62位（↓ 61位）：及川瑞基

65位（-）：吉山僚一

79位（↓ 78位）：吉村和弘

84位（↑ 86位）：吉村真晴

90位（↓ 89位）：坂井雄飛

