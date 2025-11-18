張本智和が日本勢最高の4位、18歳・松島輝空が8位で“トップ10”をキープ 戸上隼輔は20位｜卓球男子世界ランキング（2025年第47週）
国際卓球連盟（ITTF）は18日、2025年第47週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には5選手
男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位、18歳の松島輝空（木下グループ）は8位と2選手がトップ10をキープ。
戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は28位で、5選手がトップ30に名を連ねている。
37位には田中佑汰（金沢ポート）、47位に茺田一輝（早稲田大）、62位に及川瑞基（岡山リベッツ）、65位に吉山僚一（日本大）、79位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が続き、吉村真晴（SCOグループ）が2つ順位を上げて84位、90位には坂井雄飛（愛知工業大）が入り、100位圏内をキープしている。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年11月18日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
20位（-）：戸上隼輔
26位（-）：宇田幸矢
28位（-）：篠塚大登
37位（-）：田中佑汰
47位（-）：茺田一輝
62位（↓ 61位）：及川瑞基
65位（-）：吉山僚一
79位（↓ 78位）：吉村和弘
84位（↑ 86位）：吉村真晴
90位（↓ 89位）：坂井雄飛