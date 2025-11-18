Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）出演前のオフショットを公開した。

■ザックリ編みのターコイズカーデ×プリントTの“ゆるかわ”佐久間大介

真っ先に目を引くのは、やわらかく発色したキャンディピンクのヘアカラー。ミディアム寄りの長さで、外ハネ気味に揺れる毛先が軽やかさを演出している。

ファッションは、ざっくりと編まれたターコイズ寄りのミックスニットカーディガンが主役。大ぶりの黒ボタンがポイントになっており、肩が落ちたリラックスシルエットで抜け感たっぷり。

インナーには、花や動物のイラストが描かれた白Tシャツを合わせ、ナチュラルかつ遊び心のある装いに。淡いピンクヘアとの配色も絶妙で、柔らかなムードを引き立てている。

佐久間は指で「L」ポーズを作る“ラヴィットポーズ”をしながらカメラを見つめ、口角をふわりと上げた優しい表情に。カラフルなスタジオセットとの相性も抜群で、視覚的にも気持ち的にも明るくしてくれるビジュアルとなっている。

さらに、番組出演後にはスタジオセットに紛れるようにして、目を閉じながら“ラヴィットポーズ”をきめる佐久間の姿も。「#ラヴィット！ありがとうございました！」「ディスティニー！！」とのメッセージも添えられている。

SNSでは「今日も最高にかわいい」「カーデとピンク髪の色合いが神」「綺麗なお兄さん」「髪伸びたね」「ほんとに美人だな」「ニットがお似合い」「超絶ビジュ良い」と絶賛の声が続出している。

■「久々の小森隼！！！！ テンション上がった (^^)」小森隼との自撮りショットも公開

Xには「久々の #小森隼 ！！！！ テンション上がった (^^)」というコメントとともに、GENERATIONSの小森隼との自撮りショットを掲載。佐久間は“ラヴィットポーズ”、小森はピースサイン。自然体な距離感が仲の良さを感じさせる1枚となっている。

■長めヘアの佐久間大介

Snow Man

