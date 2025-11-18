日本テレビ系『アナザースカイ』の公式Instagramが更新され、山下智久のフランス・マルセイユでのオフショットが公開された。

【写真】仏マルセイユの『神の雫』撮影地で談笑する山下智久

■山下智久がマルセイユのワイナリーを再訪！『アナザースカイ』オフショットが話題

多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着するドキュメンタリー番組『アナザースカイ』。11月22日に放送される回のゲストは山下智久。ゆかりの地として選んだのは、オンライン配信動画サービス「Hulu」で2023年9月に配信されたドラマ『神の雫/Drops of God』の撮影が行われた街、フランスのマルセイユ。

本投稿は、「ドラマ『神の雫』撮影地として使われたワイナリー シャトー・ド・ボーカステルを訪れた山下智久さん」と綴られ、ドラマの撮影が行われたワイナリーを再訪している山下の姿だ。続けて「1687年にフランス国王ルイ14世から譲り受けたという由緒ある土地だそう」と綴られ、歴史ある場所ということが報告された。

写真は、グレーのジャケットを黒パンツにスニーカーというコーデの山下が笑みを浮かべながら、現地スタッフと思われる男性と女性と一緒にテーブルを囲んでいる和やかなショット（1枚目）。「ここでは『神の雫』スタッフの方々と再会。撮影時の思い出話に花が咲きました」と綴られた。さらに、ワイナリーの中でワイングラスを手に持っている様子（2枚目）も。撮影当時を思い出したのだろうか、リラックスした笑顔が印象的だ。

SNSには「スタッフさんとの再会良かったですね」「素敵なお写真ありがとうございます」「期待が高まります」といった様々な声が集まっていた。

■山下智久、地中海沿岸の港町をバックにクールな記念撮影

別の投稿では、マルセイユでのプライベートな時間を切り取った写真も公開。「地中海沿岸の港町を背景にパシャリ 都会の喧騒から離れ 爽やかな海辺の空気でリフレッシュ」というコメント。青い空と美しい地中海、そして歴史を感じる港町を背景にした山下の自撮りショットが収められている。山下は、黒レザージャケット＆サングラス姿のクールなスタイルだ。

こちらの投稿にもSNSでは「山Pもマルセイユの景色も美しいです」「マルセイユがよく似合います」「マルセイユの景色に溶け込んでいる山下さん素敵」といった声が寄せられている。