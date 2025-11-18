18日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比891.35円（-1.77％）安の4万9432.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は330、値下がりは1210、変わらずは68と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は201.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が119.33円、フジクラ <5803>が36.43円、ファナック <6954>が23.4円、イビデン <4062>が23.23円と並んだ。



プラス寄与度トップは塩野義 <4507>で、日経平均を3.11円押し上げ。次いで電通グループ <4324>が2.71円、良品計画 <7453>が2.31円、富士電機 <6504>が2.24円、第一三共 <4568>が2.21円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は陸運の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、電気機器、機械、石油・石炭、銀行が並んだ。



株探ニュース

