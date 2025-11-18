18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数355、値下がり銘柄数998と、値下がりが優勢だった。



個別ではアール・エス・シー<4664>が一時ストップ高と値を飛ばした。コスモ・バイオ<3386>、テクノマセマティカル<3787>、アサカ理研<5724>、那須電機鉄工<5922>、サンコール<5985>など21銘柄は年初来高値を更新。安永<7271>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、倉元製作所<5216>、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435>、スターシーズ<3083>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ安。福留ハム<2291>、イメージ ワン<2667>、ガーデン<274A>、和弘食品<2813>、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス<3113>など17銘柄は年初来安値を更新。プラコー<6347>、メタプラネット<3350>、アドバネクス<5998>、サン電子<6736>、夢みつけ隊<2673>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

