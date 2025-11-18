18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.6％増の2342億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.9％増の1894億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> 、グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> など17銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０ <461A> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.63％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> は8.07％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.97％安、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> は5.36％安、Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> は3.89％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.55％安と大幅に下落した。



日経平均株価が891円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1170億5000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金854億100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が186億6600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が124億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が104億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が82億8100万円の売買代金となった。



